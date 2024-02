Em jogo de seis gols, Rio Branco-VN e Desportiva empatam no Capixabão

A noite desta quarta-feira (31), ficou marcada pelo jogo entre Rio Branco FC e Desportiva, no estádio Olímpio Perim. Com seis gols, a partida terminou empatada por 3 a 3, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Capixaba.

Jogando em casa, o Rio Branco tinha a missão de vencer para espantar a má fase nesse inicio de campeonato. Já a Locomotiva, vive um momento melhor no campeonato, porém vinha de empate dentro de casa.

Como foi o jogo?

Com apenas 18 segundos de jogo, Willyan Sotto abriu o placar para a Desportiva. A resposta do time da casa veio dos pés de Canário. Antes do fim do primeiro tempo, Luiz Felipe marcou e decretou 2 a 1 para a Desportiva no primeiro tempo

Na segunda etapa, a Desportiva fez o 3 a 1 com outro gol de Luiz Felipe. Mas, o Polenteiro não se abateu e logo após, Sorriso diminui para o Rio Branco de Venda Nova.

Já no fim do jogo, na bola parada, o time de Venda Nova achou o empate. Sorriso cobrou a falta e o goleiro da Desportiva espalmou de uma forma “estranha”, deixando o rebote para Bruno Barbosa empatar o jogo novamente. Assim, 3 a 3 no Olímpio Perim.

Situação de Rio Branco e Desportiva no Capixabão

Com a conquista de seu primeiro ponto no campeonato, o Rio Branco de Venda Nova ultrapassou o Estrela do Norte na tabela, o Polenteiro ocupa a 8ª colocação. Porém, o Estrela ainda joga, nesta quinta (1), e pode ultrapassar novamente o Rio Branco.

A Desportiva ocupa a 7ª colocação do Campeonato Capixaba, com uma vitória, uma derrota e dois empates, soma 5 pontos na tabela.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes