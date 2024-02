Enfermeira é ameaçada de morte em Atílio Vivácqua

Uma enfermeira viveu momentos de terror na tarde da última quarta-feira (7), ao ser xingada e ameaçada de morte por um homem dentro de uma Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no centro de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou aos militares que estava no local de trabalho, quando um homem de pele morena, usando bermuda de cor preta, camisa listrada branco com cinza e boné, entrou na unidade gritando e dizendo que iria matar e bater na enfermeira.

Além disso, segundo a vítima, a equipe de enfermagem prestou atendimento ao suspeito, porém, ele difamava e dizia que a enfermeira não prestava.

Segundo testemunhas à PM, o suspeito apresentava sinais de que havia usado drogas e já realizou atitudes parecidas outras vezes. Após as agressões verbais, o suspeito fugiu. Policiais fizeram buscas na região, mas ele não foi localizado. A vítima foi orientada a comparecer na delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.