Polícia Federal apreende drogas dentro de ônibus que seguia para Vitória

A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na manhã desta quinta-feira (08) grande quantidade de drogas dentro de um ônibus interestadual. A apreensão é fruto de uma operação de fiscalização das rodovias federais, com auxílio de cães farejadores visando combater o tráfico de drogas interestadual.

De acordo com a PF, a demanda do material ilícito aumenta nesta época do ano em razão das festividades do verão. A princípio, é uma opção comumente adotada pelos criminosos transportar a droga no bagageiro dos ônibus.

De acordo com a PF, no início da manhã, um ônibus que seguia de Belo Horizonte (MG) com destino a Vitória, foi abordado na altura do Km 304 da BR 101. Em seguida, os cães da equipe K9 da Polícia Federal juntamente com os cães da PRF identificaram bagagem suspeita. Por fim, obtiveram êxito na apreensão de aproximadamente 10 quilos de maconha e 1 quilo de Haxixe.

Um homem, natural de Minas Gerais, com 38 anos de idade, foi preso em flagrante. Em seguida, foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha/ES para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

A droga foi apreendida e as investigações continuam a fim de identificar eventuais coautores do delito. o homem, responderá por Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito (Art. 40, V da Lei 11.343/2006), tendo em vista que a droga foi remetida de Belo Horizonte/MG, e poderá ser condenado em mais de 15 anos de cadeia. Posteriormente, será encaminhado ao Sistema Prisional onde seguirá à disposição da SEJUS e da justiça.