Esporte: ainda há vagas para a 7ª Corrida da Mulher em Cachoeiro

As inscrições para a 7ª Corrida da Mulher, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp), seguem abertas. A atividade é voltada, exclusivamente, para o público feminino, maior de 18 anos. As inscrições, que são gratuitas, permanecem abertas até serem preenchidas todas as vagas.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário disponível no link: bit.ly/corridamulher2023.

A prova será realizada no dia 10 de março (domingo), com concentração, largada e chegada na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio. O evento acontece a partir das 7h e visa comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado, anualmente, em 8 de março.

O percurso será de 6 km e todas as atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação. As camisas da corrida serão entregues em data e horário ainda a serem definidos. Para mais informações, basta ligar para (28) 9 9976 3762.