Esporte e união: começa a Copa Verão de Futsal em Vargem Alta

Vargem Alta se prepara para mais um emocionante evento esportivo, a Copa Verão de Futsal, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes. A competição terá seu pontapé inicial nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro.

O palco para os jogos será o Ginásio Jair de Rodrigues de Castro, que vibrará com as partidas todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 19h.

A competição apresenta duas categorias distintas: masculino e feminino, ampliando o espaço para a participação e o talento de atletas locais. No feminino, seis times prometem demonstrar toda sua habilidade em quadra, divididos em duas chaves. Na chave A, encontramos as equipes de Vila Esperança, Vargem Alta e Jaciguá, enquanto na chave B estão Futsal Campeão, Fruteiras e Flameguinho.

Contudo, no masculino, a competição se acirra com a presença de 15 esquipes, distribuídas em quatro chaves. Na chave A, Fortaleza, Vila Esperança, Santana e Vargem Alta disputarão cada ponto com afinco. Chave B, Renegados FC, Meia Boca Juniors FC, Flamenguinho e Prosperidade se enfrentarão em busca da vitória. Na chave C, Capivara, Vargem Grande, Richimond e Unidos De Santo Antônio prometem jogos emocionantes, enquanto na chave D, Pedra Branca, Jaciguá e Beira Rio não medirão esforços para alcançar a vitória.

Primeira edição

A Copa Verão de Futsal de Vargem Alta conquistou corações desde sua primeira edição em 2023, demonstrando que o esporte vai além da competição, promovendo a união entre pessoas e comunidades. No ano passado, a equipe do Fruteiras sagrou-se campeã em ambas as categorias, mostrando não apenas talento em quadra, mas também o poder de inspirar e unir em torno do espírito esportivo.

Preparem-se para dias de grande intensidade e emoção, onde o futsal não apenas brilhará em quadra, mas também reforçará os laços comunitários. Que vença o melhor, e que o verdadeiro vencedor seja o espírito de união e amizade que permeia cada partida.