Estadual Sub-20: primeira rodada começa com vitória do Estrela

Foi dado o pontapé inicial para uma das principais competições de base do Espírito Santo. Contudo, o Campeonato Capixaba Sub-20 conta com a participação de 17 clubes e valendo duas vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e uma para Copa do Brasil Sub-20.

Assim, seis partidas da 1ª rodada foram realizadas nos últimos dias 23, 24 e 25. Pela Chave A, o Nova Venécia superou o Jaguaré por 2 a 0, no Zenor Pedrosa, com gols de Bruce e Gustavo.

Na Chave B, o Serra superou o SC Brasil Capixaba por 2 a 0, com dois gols de João Victor, no estádio Robertão. Contudo, no mesmo grupo, Vitória e Capixaba SC não saíram do 0 a 0, no “Camp Nou”.

Duas goleadas marcaram a rodada na Chave C. O Porto Vitória fez 11 a 1 em cima do GEL, no “Camp Nou”. Douglas (3x), Wilcker (2x), Davis (2x), Ruan Victor, Titol, Kauã e João Victor marcaram para o time alviverde, e Ryan descontou para o GEL.

No mesmo grupo, o Rio Branco AC venceu a Desportiva Ferroviária por 4 a 0, em clássico no estádio Engenheiro Araripe. Aliás, Flávio, Leabe, Davi e Lucas Monteiro (contra) fizeram os gols da equipe capa-preta.

Grupo do Estrela do Norte

Pela Chave D, o Estrela do Norte visitou o Vilavelhense, no estádio Manoel de Araújo Oliveira, e venceu por 2 a 1. Todavia, Raí e Eder balançaram as redes para o time de Cachoeiro de Itapemirim, e Thayrone, de falta, marcou para a equipe de Vila Velha.

Outras duas partidas da 1ª rodada serão realizadas em março, entre Real Noroeste e São Mateus, pela Chave A, e entre Rio Branco FC e Forte FC, pela Chave D. A 2ª rodada, porém, acontece antes disso. Confira as informações sobre os próximos jogos na tabela oficial da competição. A entrada para as partidas é gratuita.

Sobretudo, organizado pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), o Estadual Sub-20 vale duas vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, que ficam com os dois finalistas, e uma vaga para a Copa do Brasil Sub-20 2025, que será do campeão. Neste ano, a competição contou com recursos de Termo de Fomento da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), no valor de R$ 150 mil, para pagamento de arbitragem, quadro móvel e material esportivo.

Resultados da 1ª rodada do Estadual Sub-20:

Chave A

– Nova Venécia 2 x 0 Jaguaré (24/02, Zenor Pedrosa, Nova Venécia)

– Real Noroeste x São Mateus (13/03, 15h, José Olímpio da Rocha, Águia Branca)

Chave B

– Serra 2 x 0 SC Brasil Capixaba (24/02, Robertão, Serra)

– Vitória 0 x 0 Capixaba SC (25/02, Camp Nou, Serra)

Chave C

– Porto Vitória 11 x 1 GEL (23/02, Estiva, Serra)

– Desportiva 0 x 4 Rio Branco AC (24/02, Engenheiro Araripe, Cariacica)

Chave D

– Vilavelhense 1 x 2 Estrela do Norte (24/02, Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha)

– Rio Branco FC x Forte FC (20/03, 15h, Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante)