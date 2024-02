Estrela do Norte enfrenta Jaguaré fora de casa, neste sábado (17)

Estrela do Norte vai até o Estádio Conilon para enfrentar o Jaguaré, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Capixaba. O Alvinegro do Sumaré busca a vitória para conseguir “respirar” na competição.

A situação do Estrela não é das melhores. O alvinegro ainda não venceu nenhum jogo no Capixabão, e agora vai à casa do Jaguaré buscar sua primeira vitória.

A equipe de Cachoeiro tem apenas dois pontos conquistados, com dois empates e quatro derrotas no estadual até o momento. Assim, ocupa a última colocação (10°) do Capixabão. Uma vitória contra o Jaguaré fora de casa, aliviaria bastante os ânimos alvinegros, uma vez que mesmo não saindo da zona de rebaixamento, ficaria bem próximo de tal feito.

Jaguaré ocupa a 7ª colocação do Campeonato Capixaba, com sete pontos conquistados, e mesmo que não esteja em situação delicada como Estrela, Rio Branco e Serra, busca a vitória para se afastar de vez da zona de rebaixamento do Capixabão.

O jogo que pode decidir “muita coisa” na parte de baixo da tabela, acontece no Estádio Conilon, casa do Jaguaré, e começa às 18h. Com transmissão exclusiva da TVE.

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes