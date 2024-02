Estrela e Rio Branco AC se enfrentam nesta quarta (7) no Sumaré

Em jogo valido pela 6ª rodada do Campeonato Capixaba, o Estrela do Norte recebe o Rio Branco AC, em busca de sua primeira vitória na competição.

Contudo, em momentos distintos, os dois clubes se enfrentam nesta quarta-feira (7) às 20h, no Sumaré. O Estrela, quer sua primeira vitória no Capixabão e paralelo a isso, sair da zona de rebaixamento.

Aliás, a 5ª rodada do campeonato contou com uma “arbitragem polêmica”, e o Estrela do Norte acabou sendo derrotado pela Desportiva, fora de casa. Assim, o alvinegro vira a chave, e vai com todas as forças, para garantir o resultado em casa, e sair da área de risco no Campeonato Estadual.

Já o Rio Branco Atlético Clube, líder do Campeonato Capixaba, vem de vitória contra o Rio Branco de Venda Nova, em outro jogo com “arbitragem polêmica”. O Capa-Preta quer a vitória, para se manter na liderança do Capixabão, sem depender de outros resultados.

Ingressos

O Alvinegro do Sumaré publicou em seu Instagram, que todos os ingressos serão vendido no dia da partida. O valor é de R$20,00 para homens, e entrada gratuita para as mulheres.

