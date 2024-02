Evento em Las Vegas revelará o potencial das pedras brasileiras

Uma amostra desse verdadeiro tesouro, que são as pedras brasileiras, estarão em exposição na KBIS 2024, principal evento da América do Norte para design de cozinhas e banheiros que acontecerá em Las Vegas, de 27 a 29 de fevereiro. A participação brasileira acontecerá por meio do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, programa de incentivo às exportações, desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Granito, quartzito, mármore e ardósia estão entre os principais tipos de materiais naturais encontrados no país, reconhecidos por sua excepcional resistência ao calor, ao fogo, a riscos e às intempéries, ao contrário dos produtos sintéticos. Segundo Tales Machado, presidente do Centrorochas, “o quartzito é atualmente uma das rochas mais demandadas globalmente. Essa mudança recente é resultado do avanço tecnológico no setor, possibilitando superfícies mais uniformes, cortes precisos e acabamentos sofisticados”. Ele também destacou que o quartzito será a peça central no estande brasileiro na KBIS.

Desenvolvido pelo prestigiado escritório de design uruguaio, LA AGENCIA, o espaço apresentará revestimentos de piso e parede em quartzito Mont Blanc, obras de arte elaboradas em quartzito Sauípe e Baccarat, além de mobiliários esculpidos em Green Pantanal. “O uso das rochas naturais vem mudando ao longo dos anos, acompanhando tendências e inovações tecnológicas, trazendo a cada dia novas opções de paginações e cortes, bem como acabamentos diferenciados. E é isso que vamos mostrar”, completou o presidente do Centrorochas.

Localizado no South Hall, estande #SL6015, o espaço contará com uma área especialmente reservada para a exposição de 16 materiais em formato de cubo. Essa disposição foi planejada com o objetivo de proporcionar aos visitantes uma experiência sensorial e dinâmica com as pedras naturais, incentivando a apreciação e o entendimento de suas características singulares.

Para o diretor de design da LA AGENCIA, Sebastián Rial, a seleção dos materiais representou um desafio empolgante e, ao mesmo tempo, uma imersão na diversidade geológica do Brasil. “Escolher cada pedra foi uma oportunidade única para ressaltar não apenas sua beleza, mas também a singularidade da história geológica do país”, afirmou.

Pedras brasileiras: empresas irão compor o espaço

Empresas participantes do espaço It’s Natural na KBIS 2024: Adria Brasil, A.M.Group, Apollo, Cajugram, Decolores, Gramazini, Granos, Imetame Natural Stones, Magban, Margramar, Milanezi, Mineral Stone, Monte Negro, Nova Aurora, Pemagran, Qualitá Group, Rocha Bahia Mineração, Santo Antonio Stones, Vermont Mineração, Vitoria Stone Group e Zucchi Luxury Stones.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa, que atualmente conta com 185 empresas apoiadas, tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial. As empresas interessadas em fazer parte do projeto devem acessar https://podio.com/webforms/26378838/1995038 realizar cadastro gratuito.

Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.