Ex-jornalista da Globo sofre tentativa de assalto e é baleada na saída da Sapucaí

A ex-jornalista da Globo Nathália Santos sofreu uma tentativa de assalto e foi baleada no quadril após deixar a Marques de Sapucaí, no Rio, na segunda-feira, 12. A informação foi revelada pela equipe de Nathália nesta quarta-feira, 14, nas redes sociais.

A comunicadora ficou conhecida por ser comentarista do programa Esquenta, de Regina Casé. Em comunicado no Instagram, a equipe da jornalista informou que ela precisou passar por uma cirurgia e que o procedimento foi “um sucesso”.

“Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar mas, graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe”, disse Nathalia em comunicado.

“Desde já agradecemos a todos pelo apoio e pedimos para que sigam rezando e emanando energias positivas para Nathalia. Em breve traremos novas atualizações”, informou a equipe da comunicadora.

Nos comentários, Regina Casé prestou apoio: “meu amor, sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores. Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente”.

Estadao Conteudo

