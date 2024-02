Exagerou no carnaval? Saiba o que fazer para se recuperar nesta quarta (14)

O carnaval é um momento de alegria, de festejo da cultura brasileira e, também, de alguns exageros na alimentação e nas bebidas. Por isso, a gente conversou com uma nutricionista pra trazer algumas dicas pra você que, de repente, digamos assim… enfiou o pé na jaca neste carnaval.

E a gente perguntou à nutricionista e terapeuta Caroline Machado de Carvalho o que fazer exatamente quando se exagera na bebida alcoólica.

É que algumas pessoas brincam e dizem que a solução é tomar outra bebida pra rebater a anterior. Mas, essa brincadeira de mau gosto vai piorar a situação. A nutricionista Caroline Machado explica.

E pra quem vai continuar foliando hoje até mais tarde… quem sabe até amanhã ainda… até o fim de semana … ou não, como diria Caetano … uma dica pra não desidratar.

Agora, vamos ao outro possível exagero: o da alimentação. Você começou bem o carnaval, mas acabou chutando o balde. E lá veio o peixe-frito, o cachorro-quente, a batata frita, o hambúrguer e outros…

E agora?! Como é que se resolve isso? Para a nutricionista Caroline Machado, não existe mágica.

