Famíliares da pequena Emilly pedem ajuda para tratamento em Cachoeiro

Familiares da pequena Emilly Ferreira da Silva, de apenas 8 meses, estão pedindo ajuda para a criança que está internada desde maio de 2023 no Instituto do Coração do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) para um tratamento no coração.

A mãe Kevillyn Lopes contou que a filha nasceu com um probleminha no coração devido a complicações no parto. “Minha filha já nasceu com esse problema. Tive complicações no parto quando ela nasceu. Passou do tempo e induziram o parto para ser normal”, disse.

No entanto, a avó Patrícia Lopes disse que a neta precisou ser intubada por conta de um problema no fígado, mas já saiu da intubação. “Minha neta estava intubada pois o fígado estava crescendo. Graças à Deus agora ela saiu e foi para o quarto”, contou.

Kevillyn disse ainda que está cuidando da filha sozinha e que o pouco do dinheiro que recebe transfere para o tratamento da Emilly. “Fralda e assistência só eu que ajudo, pois fico de companhia com ela no hospital. Por conta disso, não tenho tempo de trabalhar. O que ajuda é o R$ 600,00 que recebo”, explicou.

A pequena Emilly está precisando de fraldas M e G, shampoo, sabonete, perfume, lenço umedecidos, entre outros produtos de higiene. As doações podem ser entregues na Rua Manoel Fonseca, número 111, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações pelo telefone (28) 99939-7035