Feira do Municípios: evento já tem data confirmada para este ano

Depois de anos sem ser realizada, a tão aguardada Feira dos Municípios do Espírito Santo foi realizada em 2023 e foi um sucesso, levando mais de 60 mil pessoas ao Pavilhão de Carapina. E agora, ela entra em definitivo no calendário anual do estado, a nova edição, que já tem data para acontecer. Será de 6 a 9 de junho, no mesmo local.

A intenção dos organizadores é repetir a fórmula de sucesso e agregar novas atrações e estrutura. A programação e as atrações ainda vão ser definidas em conjunto com os municípios, mas os preparativos já estão em curso. A Feira dos Municípios tem a realização do ES Convention e co-realização do Sindiprom.

Como foi a edição de 2023?

Com uma grande estrutura, a ampla programação valorizou a cultura e a gastronomia capixaba. As mais de 60 mil pessoas que passaram pela Feira puderam conferir 21 shows de atrações capixabas e mais de 40 apresentações culturais, além de usufruir do espaço gastronômico com restaurantes, cervejas artesanais, docerias e do parque de diversões com roda gigante, fazendinha e exposição de flores.

Nos estandes dos 77 municípios participantes, pôde-se ver suas atrações turísticas, cultura e gastronomia, inclusive, com espaço para degustação.