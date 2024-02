Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia no rosto: “Boca não firmava”

A apresentadora Fernanda Gentil revelou, em seu canal no YouTube, que foi diagnosticada com paralisia de Bell, um tipo de paralisia parcial no rosto. Ela deu detalhes sobre a doença, que pode ser causada, principalmente, por estresse, e disse que ainda não recuperou totalmente os movimentos da face.

Segundo a apresentadora, ela começou a sentir os sintomas logo após o carnaval. “Depois que o meu filho chegou de viagem, eu fui beijá-lo e senti a boca dormente”, relatou. No dia seguinte, Fernanda resolveu fazer o movimento de beijo novamente com a boca: “Eu não conseguia, não saía. A boca meio que não firmava, sabe?”.

Ao repetir movimentos faciais de frente para o espelho, a apresentadora percebeu que o lado esquerdo do rosto não correspondia como o lado direito. Fernanda, então, fez exames virtuais com médicos para avaliar um possível diagnóstico.

De início, os profissionais já haviam descartado a possibilidade de alguma doença neurológica, como um acidente vascular cerebral (AVC) ou mesmo um tumor. Depois de realizar uma ressonância magnética, Fernanda foi diagnosticada com paralisia de Bell.

Conforme a jornalista, não há uma origem clara sobre o que pode causar a doença, mas o estresse é o principal fator. “O estresse é a principal delas, uma rotina muito cansativa e intensa, falta de descanso, mas também é uma possibilidade o vírus do herpes, que eu tenho”, disse.

Fernanda comentou que a doença pode ou não deixar sequelas e que, atualmente, realiza um tratamento que envolve uso de corticoides, doses altas de um medicamento contra herpes e fisioterapia. Ao final, ela alertou pessoas que assistiram ao seu vídeo para que estejam “atentos a sinais do corpo”.

Estadao Conteudo