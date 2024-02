Festival Baile Voador comemora 10 anos com dois dias de festa no Carnaval

Nem parece, mas já se passaram dez anos desde que Vitória finalmente ganhou uma festa de Carnaval para chamar de sua. O tempo passou e o Baile Voador virou festival e, desde então, anima as noites de quem decide passar o feriadão na região metropolitana. Em 2024, na comemoração de seus 10 anos de existência, não será diferente. Serão dois dias de festa, 09 e 10 de fevereiro, no Álvares Cabral, com 22 horas de música. E um diferencial: como a prefeitura limitou a circulação de blocos nas ruas até 19h, o Baile Voador surge como a melhor opção para quem não quer deixar a folia acabar cedo.

Nesta edição do Baile Voador comemorativa, a programação do festival homenageia as próprias origens convidando artistas do Estado e recordando sua regionalidade, com uma exceção: o convite à Orquestra Voadora (RJ), primeira atração nacional desta longa história. Contudo, o show acontecerá no dia 9 de fevereiro. No mesmo dia, o line-up segue com Amaro Lima (Noite Manimal), Napalma e Dj Karolla. Já no sábado (10), Jefinho Faraó tomará conta do evento trazendo um dos ritmos mais brasileiros, o funk. A noite fica completa com Folia Retrô – Ammor Orquestra, Xá da Índia, Dj Fábio Carvalho e muito mais.

Para Bruno Lima, criador do Festival Baile Voador, a edição de 10 anos do Baile Voador reforça ainda mais a premissa de fortalecer o ecossistema cultural do Estado. “É um prazer promover um festival comemorando nossas raízes. Além disso, todo mundo ganha: a cadeia musical capixaba e o nosso público, que curte o Carnaval ao som de muita gente incrível, que faz um som de altíssima qualidade”, fala.

Conheça os selecionados pelo Edital Voador

A programação do Baile Voador fica ainda mais completa com o resultado do Edital Voador. Com o compromisso de celebrar e promover a música capixaba, o Festival Baile Voador abriu espaço para uma oportunidade única para talentos locais se inscreverem: com prêmio em dinheiro, os selecionados no edital também ganharam uma vaga no line-up do festival.

Na sexta-feira (09), no Palco Surreal, o público do Baile Voador poderá dançar com a dupla de DJs Bruno Matias e Zappie que formam o FUNKADELIS. O projeto de grooves de pista passeia por vertentes da Black Music, Brasilidades e afins.

Aliás, a cantora Ada Koffi foi selecionada para se apresentar no sábado (10), no Palco Tropical. A artista capixaba conquistou o coração do público com sua voz que perpassa pelo Afro pop soul , R&B e Samba. Em sua carreira ela foi a vencedora do Pitching 2023 do Formemus, lançou seus singles “Sabor” ,”Menta” e Água Salgada” sendo pré-indicada no Prêmio da música capixaba. Ela lançou um EP “Entrelaçar” com 06 faixas inéditas, produzido pela Jay7records e contemplado pelo Edital da Secretaria de Cultura do Espírito Santo.

No mesmo dia, no Palco Surreal, o público poderá conferir o artista Higo Mafuá. Paraibano de sangue, mas capixaba de coração, ele é músico, cantor e produtor cultural. Em sua carreira, ele foi o fundador do grupo Mafuá, um dos principais pilares do forró no Espírito Santo e responsável pelos melhores bailes de forró em Vitória. A noite vai ser de muito Baião, Xote, Forró e Frevo. Com clássicos, canções retrôs e canções autorais.

Serviço: Festival Baile Voador

Sexta-feira (09) – FURDUNÇO:

Orquestra Voadora (RJ) – Napalma (Berlim, ALE) – Amaro Lima especial Noite Manimal – Dj Karolla

Horário: às 21h

Sábado (10) – FOLIA RETRÔ:

AMMOR Orquestra especial Axé 90 – Faraó Funk & Retrô – Xá da Índia – Dj Fábio Carvalho

Horário: às 15h

Onde: Álvares Cabral – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 – Bento Ferreira, Vitória

Onde comprar: https://www.zig.tickets/eventos/festival-baile-voador-10-anos