Final da Copa de Beach Soccer é nesta sexta-feira (2) em Anchieta

A Copa Municipal de Beach Soccer Davi da Silva chega a grande final nesta sexta-feira (02) em Anchieta. Os times Unidos da Ponta e Iriri disputam a taça de vencedor da categoria masculina, a principal da competição. Os jogos vem movimentando a Arena de Verão, montada na Praia Central, desde o dia 05 de janeiro.

As disputas contaram com ampla participação de moradores e turistas. As equipes BX Academy e Coqueiros decidem o terceiro lugar da categoria masculina. Também decidem o título de vencedor os times das categorias veterano e feminina.

Diversas competições já aconteceram na arena esportiva durante o mês de janeiro, como campeonatos de futvôlei, altinha, beach tennis, entre outros.

PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA-FEIRA:

18h30 – FINAL VETERANO MASCULINO

19h30 – FINAL FEMININO

20h30 – FINAL MASCULINO – PRINCIPAL