Fluminense goleia o Bangu de virada na volta dos titulares e lidera o Carioca

Os titulares do Fluminense estrearam na temporada de 2024 nesta quinta-feira (1°), com goleada e liderança no Campeonato Carioca. Após ganharem um período a mais de férias, o elenco campeão da Libertadores sofreu com o ritmo de jogo, mas conseguiu superar o Bangu de virada, por 4 a 1, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no encerramento da quinta rodada.

Com gols de Keno, Arias, duas vezes, e Cano, o time de Fernando Diniz manteve a liderança da tabela, agora alcançando os 13 pontos, três a mais que o segundo colocado Botafogo, que tem 10. O Bangu aparece em 10º, com apenas um ponto.

Com apenas uma semana após voltar das férias, o Fluminense sofreu com o ritmo de jogo. Apesar de manter a característica de toque de bola e marcação pressão, Germán Cano ainda não está com o faro de gol da temporada passada. O atacante argentino perdeu grande chance, praticamente sem goleiro. Depois, desperdiçou outras duas que não está habituado a errar.

Buscando explorar o contra-ataque, o Bangu se fez valer de um erro de Fábio para abrir o placar, aos 34 minutos. O goleiro se adiantou, mas errou no passe e a bola caiu nos pés de Adsson, que de primeira, praticamente do meio de campo, mandou por cobertura para marcar um belo gol. O Fluminense até tentou a resposta antes do intervalo, porém a cabeçada de Keno parou no travessão.

Na volta do descanso, Diniz retornou com Renato Augusto na vaga de Felipe Melo. Não demorou cinco minutos para o Fluminense empatar a partida. O meia deixou Guga em boas condições para o cruzamento e Keno cabeceou por debaixo das pernas do goleiro do Bangu. Pressionando, Arias virou a partida logo depois, aos 14. O colombiano recebeu na área, fintou a marcação e mandou uma bomba para marcar.

A partir daí, o jogo ficou do jeito que o Fluminense gosta. Trocando passes, o time envolvia o Bangu, que mal conseguia ultrapassar a linha de meio de campo. Cano quase ampliou com uma linda bicicleta, porém, minutos depois, o atacante recebeu da entrada da área e acertou o ângulo, para marcar o terceiro, aos 26. Com a vitória encaminhada, o Fluminense envolveu o Bangu e deu tempo de Arias deixar mais um, aos 41, após pegar a sobra dentro da área.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Boavista, no domingo, às 16h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça. No mesmo dia, porém às 20h30, o Bangu encara o Audax, em Saquarema.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 X 1 BANGU

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Renato Augusto) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Ganso (Lima); Arias, Cano e Keno (Terans). Técnico: Fernando Diniz.

BANGU – Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Lucas Araújo, Victor Oliveira e Erick Daltro; Adsson, Walney (Edgar Neto), Cleyton (Anderson Lessa) e Bruno Tatavitto (Somália); Gabriel Canela (Gabryel Freitas) e João Maranhão (Rochinha). Técnico: França Júnior.

GOLS – Adsson, aos 34 minutos do primeiro tempo; Keno, aos 5, Arias, aos 14, Cano, aos 26, e Arias, aos 41 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Arias, Thiago Santos e Guga (Fluminense); Gabriel Saulo e Gabryel Freitas (Bangu).

ÁRBITRO – Júlio César de Oliveira.

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 3.604 presentes.

LOCAL – Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo