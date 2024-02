Folia da melhor idade abre programação de carnaval em Alegre

O Carnaval em Alegre, segundo o calendário oficial, começa só no sábado (10) e vai até terça-feira (13). Mas, para os idosos que participam dos grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade, da Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) a folia já está acontecendo.

Na manhã desta sexta-feira (9), eles se reúnem no Parque Getúlio Vargas, para encontrar os amigos, compartilhar o café da manhã, para depois extravasarem as energias, ao som das marchinhas e outros clássicos do Carnaval.

Todavia, a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ediane Vital, explica que que a cidade conta com três grupos na área urbana e outros quatro, nos distritos de Rive, Celina, Anutiba e Café.

Prefeito Nirrô Emerick, o vice, Silvani Monteiro e a Secretaria Ediane Vital. Foto: Gabriel Lemes/SCOS

“Nos encontros, são realizadas atividades físicas, orientadas por um Educador Físico, além de passeios, atividades de entretenimento, festas típicas. Nesses locais, a pessoa na melhor idade recebe todo o suporte de orientações para manter a sua saúde”, explicou.

“Diversão é Saúde e a Saúde precisa ser integral”

A Secretária acrescenta que a SEASDH oferece diversas atividades lúdicas, físicas e de convivência comunitária, além da interação com grupos de outras cidades, passeios em locais turísticos dentro e fora do Estado.

“A Saúde é um conceito que engloba múltiplos fatores. O trabalho junto às pessoas da melhor idade, realizado pela Secretaria possibilita uma série de vantagens, no que diz respeito à Saúde integral. Isso ajuda a prevenir e tratar doenças como a depressão, e aumenta não só expectativa de vida, mas amplia a qualidade de vida”, conceituou.

Contudo, quem ainda não participa de algum dos grupos e tiver interesse, deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para se inscrever.

Aliás, o CRAS fica na Rua José Silveira Domingues, Campo de Aviação e funciona de segunda-feira à sexta-feira de 7h às 11h e de 13h às 17h.

Aposentadoria

Sobretudo, o aposentado José Rodrigues do Santos tem 81 anos. Chico, como é conhecido na cidade, faz parte do grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade do bairro Guararema. Ele trabalhou por cinco décadas no ramo de tecidos.

Foto: Gabriel Lemes/SCOS

“A aposentadoria veio acompanhada por um vazio. Eu mesmo busquei essa opção e me faz um bem enorme. Participo das atividades de Convivência como uma Terapia Ocupacional. Participei por muitos anos do Carnaval de Alegre, quando ainda tínhamos uma escola de samba com quase 100 ritmistas na bateria. Estar aqui com os amigos me deixa muito feliz”, relembrou o aposentado.

Saúde emocional

Já a aposentada Aparecida Célia Heitor (69), conta que já teve um enfarte e é portadora de diabetes. Diante da necessidade de tratar da saúde, contudo o aspecto de bem-estar emocional e psicológico, envolvido nas atividades dos Centros de Convivência tem feito a diferença.

“Além dos problemas de saúde, passei pela tristeza de perder uma filha. Isso me abalou muito e precisei de apoio para não perder o ânimo. As atividades dos grupos, junto do apoio psicológico e da alegria que a gente sente, quando está entre amigos, têm feito com que eu me senta muito bem”, comemorou Aparecida.

É só o começo do Carnaval Alegre 2024!

A partir de sábado (10) até terça-feira (13), as ruas do Centro de Alegre serão tomadas pelo clima de Folia. Aliás, o Carnaval Alegre 2024 é uma realização da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (SECUTE) e contará com desfiles de blocos tradicionais da cidade. Durante os dias da festa mais popular do País, desfiles de blocos, shows musicais com atrações de vários estilos, além das tradicionais marchinhas, vão garantir a diversão de toda a família.

Confira a programação completa do Carnaval Alegre 2024: