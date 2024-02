Grupo Perim vai expandir Open Atacado e Varejo para Guaçuí e Venda Nova

O Grupo Perim vai expandir o Open Atacado e Varejo para os municípios de Guaçuí, na região do Caparaó, e Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo.

Atualmente, o Grupo administra o atacarejo em Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.

De acordo com a assessoria de imprensa do Grupo Perim, a abertura de uma filial em Venda Nova do Imigrante é um desejo do presidente Oswaldo Perim. Nessa nova fase de expansão, o Grupo vai priorizar a unidade na região serrana.

Leia também: Águas de março fechando o verão: mês começa com temporais no ES

O Open Atacado e Varejo de Venda Nova do Imigrante será construído na avenida Ângelo Altoé, no bairro Bananeiras. Confira onde será:

Já em Guaçuí, segundo a assessoria de imprensa, a área está comprada e está dentro de plano de expansão. A unidade será construída às margens da BR-482, no Loteamento Gregório Gil Trigo (ao lado da Escola Monsenhor Miguel dos Sanctis – Polivalente).

O empreendimento atenderá tanto o consumidor final como o transformador, e pequenos comerciantes da região. Confira onde será:

A assessoria não informou a data prevista para a inauguração das unidades do Open de Guaçuí e Venda Nova do Imigrante.