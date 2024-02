Águas de março fechando o verão: mês começa com temporais no ES

Nos primeiros dias de março a previsão é de que a chuva volte a ocorrer com mais intensidade, causando temporais no Espírito Santo (ES). A presença de uma área de baixa pressão e um cavado meteorológico próximos à costa do Estado devem impulsionar a formação de nuvens carregadas sobre o território capixaba e mineiro.

De acordo com a Climatempo, com o solo encharcado, cresce o risco de danos como deslizamentos de terra, alagamentos e inundações das bacias dos rios.

As pancadas de chuva e temporais no ES devem começar no período da manhã desta sexta-feira, 1º de março, e ganhar intensidade à tarde em todo o Estado, inclusive a capital Vitória. Além do excesso de chuva, são esperadas trovoadas e fortes rajadas de vento.

Nestas mesmas áreas ao longo de todo o sábado (2) deve haver muita nebulosidade e pode chover a qualquer momento com forte intensidade. No domingo (3), no território capixaba, as precipitações perdem intensidade. É importante destacar que as temperaturas máximas devem seguir em patamares elevados, o calor continua, mesmo com o retorno da chuva.