PC prende no ES suspeito de anunciar tráfico de drogas nas redes sociais

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (28), durante a operação de cumprimento a mandados de busca e apreensão nos bairros Pó do Shell e Juparanã, em Linhares. Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, o homem anunciava o tráfico de drogas em uma rede social.

A PC informou que durante patrulhamento no bairro Pó do Shell, os policiais avistaram o veículo utilizado por um dos alvos. Neste momento, o carro foi abordado e no interior dele estava o homem e a companheira. Ambos foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, policiais pediram para que a casa fosse aberta, porém o suspeito não forneceu a chave. No entanto, como havia mandado de busca e apreensão, a casa foi aberta e no interior dela foram encontrados 14 papelotes e duas pedras de cocaína, um pedaço de maconha, quatro sacolas de uma substância não identificada, mas o material nela contido reagiu quando realizado o teste de cocaína. Além disso, foram encontradas uma balança de precisão e sacolas de chup-chup.

Portanto, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

A ação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares.