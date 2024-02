Homem é socorrido após carro bater em poste e pegar fogo em Itapemirim

Um motorista foi socorrido após o carro bater em um poste e pegar fogo na noite da última quinta-feira (16), na Rodovia ES 060, no município de Itapemirim, próximo à Itaoca Praia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a informação inicial era de que o carro pegou fogo após bater no poste. Bombeiros foram ao local e constataram que o veículo já estava tomado por fogo e muita fumaça.

No entanto, os militares confirmaram com a EDP que o poste estava sem energia e iniciaram o combate às chamas. O motorista foi socorrido por populares para o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Por meio de nota, a EDP informou que o poste danificado pela colisão já foi substituído, e o fornecimento de energia está normalizado na região.

