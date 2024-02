Homem furta celular, é perseguido e agredido por populares em Cachoeiro

Um homem, de 37 anos, foi perseguido e agredido por populares após furtar o celular de uma mulher dentro de uma loja na tarde da última segunda-feira (26), no centro de Cachoeiro.

De acordo com relatos da vítima à Polícia Militar (PM), o homem entrou na loja, acompanhada por uma outra mulher que se apresentou como cliente, e furtou o celular da vítima. A vítima disse que é a segunda vez que é furtada pelo suspeito.

Ao notar que o homem tinha cometido o furto, ela gritou e correu com populares atrás do suspeito, que acabou sendo alcançado e agredido no bairro Ibitiquara. Ao ser questionado sobre o fato, ele disse que era natural de Magé, no Estado do Rio de Janeiro, e em seguida confirmou o furto do celular.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por roubo qualificado. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.