Homem ronda a casa da ex com facas e acaba preso em Anchieta

Um homem de 44 anos, foi preso após descumprir uma medida protetiva contra ele na noite do último domingo (25), em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCMA), a vítima, que é uma assistida pela Patrulha Maria da Penha da GCMA, acionou a guarnição e informou que o agressor estava rondando a casa dela. No local, os guardas encontraram armas brancas com o suspeito.

Leia também: Fotos: carreta tomba em cima de dois veículos na BR-262

Diante disso, a vítima e o suspeito foram encaminhados para à Delegacia Regional de Guarapari para averiguação.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari.