Homem invade residência e tenta matar a ex-namorada a facadas em Iúna

Uma jovem, de 19 anos, viveu momentos de terror após o ex-namorado invadir a residência e agredi-la com golpes de faca e enforcamento na manhã do último sábado (3), no bairro Quilombo, em Iúna. De acordo com a Polícia Militar, o cunhado, de 24 anos, relatou que também estava no imóvel, e por isso, acabou sendo agredido.

O jovem de 24 anos relatou aos militares que estava em casa, quando o ex-namorado de sua cunhada invadiu a residência e tentou enforca-la. Neste momento, segundo ele, entrou em luta corporal com o agressor para defender a cunhada. O ex-namorado foi até a cozinha e pegou uma faca, ferindo as duas vítimas.

No entanto, o agressor, de 22 anos, tentou fugir, mas foi detido e encaminhado para à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e as vítimas foram socorridas para hospitais da região.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio), descumprimento de medida protetiva, na forma da Lei Maria da Penha e, por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.