Trabalhador de marmoraria morreu esmagado, diz Sindicato

O resinador Carlos Eduardo Lopes, de 30 anos, morreu após ser esmagado por chapas de granito enquanto trabalhava em uma empresa de mármore em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 15h28 do último sábado (3).

Segundo informações do Diretor Suplente do Sindimarmore, Wanderlei de Oliveira, a vítima estava trabalhando no setor de resina, juntamente com um amigo, movimentando as chapas de um lugar para o outro, quando as chapas de granito se soltaram, vindo a cair sobre Carlos.

No entanto, funcionários da empresa escutaram um barulho forte vindo do setor, e quando foram verificar, a vítima já estava caída sem vida. Carlos Eduardo era casado e deixa uma filha de 6 meses.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.