Homem que agrediu e ameaçou ex-mulher é preso com arma em Itapemirim

Um homem acusado de agredir e ameaçar a ex-mulher foi preso pela Polícia Militar (PM), na noite da última sexta-feira (16), em Palmital, zona rural de Itapemirim. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo e munições.

Segundo informações da corporação, os militares da radiopatrulha da 9ª Cia e do reforço da Operação Verão, se deslocaram até Palmital, para averiguar uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a solicitante afirmou que o ex-esposo faz uso de substâncias entorpecentes e que possui uma arma de fogo. Segundo a mulher, inconformado com o fim do relacionamento, o homem proferiu ameaças e ofensas contra ela, na presença do filho do casal, um menor, além de ter ofendido os pais dela.

Os policiais localizaram o suspeito nas dependências da casa e observaram que ele apresentava sinais característicos (olhos avermelhados, fala alterada etc.) de ter utilizado alguma substância entorpecente.

Ao ser perguntado sobre as afirmações, ele confirmou-as em parte, ressaltando que teria se envolvido em vias de fato com a solicitante, que também o teria agredido. Ele afirmou que teria uma arma de fogo em sua posse, porém não a havia utilizado para ameaçar ninguém.

Diante da negativa do suspeito sobre a localização do armamento, os militares realizaram buscas e localizaram uma pistola Taurus calibre .40, carregada e alimentada com 11 munições, acompanhados de uma case maleta completa de acessórios (escova de limpeza, municiador, 2º coldre de tecido velado), mais 02 carregadores, sendo 01 (um) carregador municiado com 04 cartuchos cal .40, materiais registrados no nome do suspeito, conforme registro apresentado pela solicitante.

Além do armamento, os militares também apreenderam 01 pedra de crack e fragmentos de 01 bucha de maconha (restos do consumo do autor).