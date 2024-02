Hospital Evangélico de Cachoeiro faz alerta sobre a leucemia

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI) reforça a importância da conscientização para a prevenção, o diagnóstico e o combate à leucemia, um tipo de câncer do sangue. São aproximadamente 11 mil novos casos por ano no Brasil, segundo afirma o hematologista do Heci, Dr. André Sena.

A leucemia é um tipo de câncer, particularmente das células do sangue, iniciando na medula óssea, caracterizada como “crônica” ou “aguda”, de acordo com a velocidade em que a doença se desenvolve.

No entanto, a doença está entre as 10 neoplasias mais frequentes, e, segundo dados de registro hospitalar do HECI, são registrados em média 50 novos casos por ano, sendo que 55% são homens e 45%, mulheres.

Todavia, o hematologista alerta para sinais que podem ser da doença: fraqueza, dor nas costas, cansaço excessivo, sangramento nasal e gengival, manchas roxas (equimose) pelo corpo e anemia são as queixas mais comuns de pacientes com indicativo da doença.

Aliás, muitas pessoas acreditam que a anemia pode evoluir para leucemia, o fato é que a anemia é um dos sintomas dos pacientes com leucemia e, por esse motivo, é necessário realizar exames específicos regularmente.

De acordo com o médico, os principais fatores de risco são exposição ao benzeno (substâncias químicas que contem benzeno) e a radiação.

Principais tipos da leucemia

Leucemia Mieloide Aguda: é o tipo mais comum de leucemia em adultos e tem desenvolvimento muito rápido. Raramente ocorre em crianças. Na leucemia mieloide aguda a medula óssea produz muitas células sanguíneas anormais que se acumulam pelo corpo.

Leucemia Mielóide Crônica: caracteriza-se por uma produção excessiva de glóbulos brancos e por ter uma evolução lenta. Acomete em geral pessoas idosas.

Leucemia Linfoide Aguda: mais comumente observado em crianças e apresenta rápido desenvolvimento.

Leucemia Linfoide Crônica: afeta principalmente indivíduos adultos, geralmente a partir dos 50 anos.

Tratamento da doença

A leucemia aguda é aquela que precisa de diagnóstico e internação rápida. Ela é tratada com várias drogas de quimioterapia, às vezes seguida por transplante de medula óssea. Já a leucemia crônica é tratada ambulatorialmente, na maior parte com medicação oral. Hoje já existem drogas novas, utilizadas na terapia-alvo, que atingem diretamente as células doentes, sem atingir as células saudáveis.

“O hematologista é o médico que vai decidir a melhor opção de tratamento, de acordo com o grau da doença e as condições do paciente, bem como seus possíveis efeitos colaterais”, afirma Sena.

Medula Óssea

No entanto, o transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas. Aliás, ele consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição.

No Espírito Santo, os cadastros para ser doador são realizados pelo Hemoes. Podem doar pessoas com idade entre 18 e 54 anos em bom estado de saúde. Após cadastro e coleta de sangue para teste de compatibilidade, é preciso também preencher a ficha de cadastro com dados pessoais, que serão colocados no banco de dados do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), com o resultado do exame de HLA.

Referência

O Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI) é referência no tratamento oncológico clínico e cirúrgico. A unidade atende pacientes de toda Região Sul Capixaba, ofertando um serviço completo com oncohematologia, radioterapia, quimioterapia e braquiterapia além das cirurgias oncológicas. Pioneiro na região, o serviço de oncologia conta com um corpo clínico qualificado. Neste ano, o Heci pretende iniciar com cirurgia robótica pelo Rôbo Versius com tecnologia de última geração.