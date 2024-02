Hospital Evangélico recebe novas turmas de Residência em Saúde

Na próxima sexta-feira (1), o Hospital Evangélico de Cachoeiro dará as boas-vindas a cinquenta e três novos profissionais que ingressam no renomado Programa de Residência em Saúde. Todavia, as novidades de 2024 são as novas aprovações Multiprofissionais com Ênfase em Atenção Cardiovascular e o Programa Uniprofissional em Odontologia, além dos Programas de Residência Médica em Medicina de Emergência e Oftalmologia.

“Os residentes que aqui ingressam recebem acompanhamento prático e teórico vindo de uma excelente equipe de preceptores, que os orientará integralmente durante o tempo em que passam aqui no hospital, vivenciando na prática em um hospital renomado e de referência”, enfatiza o superintendente Wagner Medeiros.

Assim, as turmas que iniciarão esta semana prometem enriquecer o cenário da saúde local e regional. Entre elas, na área médica: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, Neurologia, Oftalmologia, Cardiologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo.

Todavia, no âmbito da Residência Multiprofissional, além das novas oportunidades oferecidas, o HECI acolherá Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos e Assistentes Sociais nos eixos de Atenção em Oncologia e Atenção ao Paciente Crítico.

“Este compromisso no ensino com a formação de profissionais reflete o comprometimento

da instituição com a excelência no cuidado e na promoção da saúde”, afirma a médica

coordenadora da residência Sabina Aleixo.

Sobretudo, no Espírito Santo, alguns hospitais possuem o Programa de Residência, sendo o HECI o único no Sul do Estado a contemplar Residência Médica e Residência Multiprofissional. A primeira turma de residentes ingressou no Hospital, em 2008, e formou-se em janeiro de 2010. Naquela época, oferecia-se apenas a especialidade em Clínica Médica.

Pioneiro

O Hospital Evangélico é pioneiro em serviços à saúde do capixaba, tendo um serviço completo com oncohematologia, radioterapia, quimioterapia e braquiterapia além das cirurgias oncológicas. Possui classificação Nível A pelo Ministério da Saúde em Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, e certificação Internacional em tratamento de AVC. Agora é o primeiro hospital fora da Grande Vitória a realizar cirurgia robótica.

Formatura

Portanto, no dia 22 de fevereiro deste ano, o Heci realizou a solenidade de formatura das turmas de Residência em Saúde de 2023. Aliás, foram entregues trinta e dois certificados às seis turmas. Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Nutricionistas e Psicólogos, foram os graduados da Residência Multiprofissional nas áreas de Ênfase em Atenção em Oncologia e de Atenção ao Paciente Crítico. Contudo, na residência em Medicina foram cinco turmas: Clínica Médica; Cardiologia; Anestesiologia; e Ginecologia/Obstetrícia.