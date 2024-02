Inova Capixaba: Fórum de Piscicultura movimenta o Caparaó capixaba

Acontece entre os dias 14 e 15 de março, em Muniz Freire, no Caparaó, a Feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco, que neste ano recebe o “Fórum de Piscicultura”. Um dos palestrantes do primeiro dia do evento é Francisco das Chagas Medeiros, presidente da Peixes BR, o médico veterinário também representa a FIESP/MT. Medeiros estará abordando o tema: Piscicultura no Brasil, Cenário Atual e Perspectivas Futuras.

Para Medeiros, o evento irá proporcionar um ambiente de discussão e oportunidades, mas principalmente a elaboração de estratégias que se fazem necessárias, principalmente na área de regulação, política tributária e mercado.

Leia Também: contagem regressiva para a realização do Fórum de Piscicultura

“Temos a melhor expectativa possível, o estado do Espírito Santo reúne condições excepcionais para a produção de peixes de cultivo e, em especial, da tilápia, com a vantagem competitiva de estar próximo a um dos melhores mercados consumidores do Brasil, a qual é o Rio de Janeiro e São Paulo. O evento acredita que irá proporcionar um ambiente de discussão dessas oportunidades, mas principalmente a elaboração de estratégias que se fazem necessárias, principalmente na área de regulação, política tributária e mercado”, disse Francisco Chagas, palestrante confirmado do evento.

Palestrantes renomados

O evento conta com a palestra do Médico Veterinário Francisco das Chagas de Medeiros (FIESP/MT), da Zootecnista, Mestre em Zootecnia (UFV) e Agente de extensão em Desenvolvimento Rural – Incaper Lucimary Soromenho Ferri Nascimento; o Engenheiro Agrônomo Emanoel Ramos Viquetti; João Victor Nascimento Tardim, Engenheiro de Aquicultura (IFES/Alegre); Bruno de Lima Preto, Engenheiro Agrônomo (UNESP/Jaboticabal), mestre e doutor em Aquicultura (CAUNESP/Jaboticabal); Manuel dos Santos Pires Braz Filho, Zootecnista especialista em Engenharia Sanitária, Especialista em Microbiologia Ambiental e Fábio Sussel, Zootecnista com mestrado em nutrição de peixes pela UNESP de Botucatu e doutorado. Sussel também foi o idealizador e primeiro apresentador do programa AquaNegócios da Fish TV.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.