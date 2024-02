Muniz Freire: contagem regressiva para a realização do Fórum de Piscicultura

Entre os dias 14 e 15 de março, acontecerá no parque de Exposições Dyrcêo Santos, no centro de Muniz Freire, mais uma edição estadual do ” Inova Capixaba – Psicultura In Foco ” que, neste ano, estará realizando o Fórum de Piscicultura na região Sul do Espírito Santo.

Um dos fomentadores do evento é o atual secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário do município, Renato Lopes Bueno, que é produtor rural e formado em Técnico Agrícola pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), em Alegre. Junto ao prefeito Dito Silva (PDT), Bueno tem buscado implantar mecanismos e buscar parcerias, tanto na área pública como na privada, para fortalecer o mercado de produção de peixe no município e na região do Caparaó.

“A importância é levar conhecimento técnico aos produtores e técnicos da área. Também mostrar as tecnologias para a Piscicultura, além de mostrar o “PROGRAMA MAIS PEIXES”, para a região Sul e Caparaó Capixaba como mais uma fonte de renda para nossos produtores, explorando nossos recursos hídricos com sustentabilidade”, ressalta Renato.

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Psicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.