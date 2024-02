Inscrições abertas para a 7ª Corrida da Mulher; confira

Uma boa notícia para as mulheres apaixonadas por corrida de rua, já estão abertas as inscrições para a 7ª Corrida da Mulher, organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro de Itapemirim.

A prova será no dia 10 de março e tem como objetivo comemorar o Dia Internacional da Mulher. Serão oferecidas 300 vagas, exclusivas para mulheres com idade acima de 18 anos, as inscrições vão estar abertas até todas as vagas serem totalmente preenchidas.

“A Corrida da Mulher está no calendário oficial dos eventos esportivos do município, sendo uma das competições mais aguardadas de Cachoeiro. Neste ano, o evento será o encerramento das atividades da Semana da Mulher, desenvolvidas pela Prefeitura de Cachoeiro. Preparamos tudo com muito carinho, com uma estrutura bem bacana para que as nossas corredoras possam ser prestigiadas”, destaca Ramon Silveira, secretário de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida.

Largada e chegada

Tanto a largada como a chegada da Corrida das Mulheres será na Praça de Fátima, na Avenida Beira-Rio, e a concentração para o início do evento será às 7h. A prova será no dia 10 de março (domingo) e terá uma distância de seis quilômetros. Todas as atletas que completarem a prova receberão medalhas de participação.

Para se inscrever, é preciso entrar no endereço: https://forms.gle/9Nu7Xy54Muehp6aRA. Dúvidas e mais informações são esclarecidas pelo telefone: (28) 9 9976 3762.