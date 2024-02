IPhone a R$ 179,00? Procon alerta sobre novo golpe nas redes sociais

Nos últimos dias, o Procon de Vila Velha tem recebido relatos preocupantes por parte dos consumidores sobre um anúncio fraudulento patrocinado em redes sociais.

Esse anúncio, veiculado de forma enganosa, informa a suposta obrigação da loja Havan de comercializar iPhones pelo valor surpreendente de R$ 179,00.



Alega-se, que essa oferta especial seria uma obrigação imposta pelo Procon de São Paulo, em cumprimento a uma suposta oferta com erro no preço.

Contudo, os consumidores que caíram na armadilha e realizaram o pagamento após acessar o anúncio, não receberam os produtos prometidos.



Diante desses fatos, a loja Havan negou categoricamente a oferta e qualquer responsabilidade sobre este referido anúncio.

O Procon de São Paulo também esclareceu que é falsa a informação, de que o órgão teria determinado a venda dos produtos pelo preço anunciado.



“Frente à esta situação, estamos alertando os consumidores de Vila Velha sobre os riscos desse tipo de anúncio, no ambiente virtual. Quando a oferta é muito boa para ser verdade, geralmente é fraude. Essas quadrilhas – que estão fazendo milhares de vítimas em todo o Brasil – também publicam ofertas semelhantes alegando que os Iphones pertenciam a lotes de contrabandos apreendidos pela Receita Federal e que, por esta razão, estariam sendo vendidos a preços simbólicos. É tudo um grande golpe”, esclarece George Alves, Superintendente do Procon de Vila Velha.





Segundo ele, para garantir uma compra segura, é importante os consumidores estarem atentos às seguintes orientações:



Desconfie de ofertas mirabolantes na internet:

– Cautela é crucial ao deparar-se com ofertas extraordinárias. Preços muito abaixo do mercado são iscas comuns em tentativas de golpes virtuais.

-Fique atento a ofertas enviadas por e-mail, SMS ou WhatsApp, especialmente aquelas que exigem compartilhamento com contatos. Tais promoções geralmente são falsas.

-Verifique a autenticidade da oferta buscando o nome da loja e do produto na Internet, preferencialmente no site oficial.



Atente-se à confiabilidade do site e conheça o fornecedor:

-Certifique-se de que o site é confiável, utilizando ferramentas como o Reclame Aqui para avaliar a reputação da empresa.

-Pesquise informações sobre o fornecedor, incluindo endereço, atividades e meios de comunicação.

-Evite transações com perfis suspeitos, sem CNPJ ou dados confiáveis. Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais.



Utilize métodos de pagamento confiáveis:

-Opte por pagamentos via cartão de crédito ou plataformas reconhecidas como PayPal, Facebook Checkout e Pagseguro, que oferecem a possibilidade de contestação de pagamento.

-Desconfie de solicitações de cartões-presente, transferências bancárias e pagamentos por serviços menos conhecidos.



Procure ajuda em caso de dúvidas ou problemas:

-Registre todas as informações relevantes.

-Evite clicar em links suspeitos.

-Em caso de dúvidas, busque ajuda de familiares ou amigos para não cair em golpes via WhatsApp, redes sociais ou e-mails.

-Se suspeitar de fraude, denuncie o vendedor e faça uma reclamação junto ao Procon.



“Lembramos aos consumidores que a prudência é essencial ao realizar compras online, e a conscientização é a melhor defesa contra golpes virtuais.

O Procon de Vila Velha está à disposição para auxiliar e garantir a segurança dos vilavelhenses nas relações de consumo. Em caso de problemas, nos procure”, concluiu o superintendente George Alves.