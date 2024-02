Irupi: Campeonato Municipal de Futsal começa nesta terça (27)

O Campeonato Municipal de Futsal de Irupi começa nesta terça-feira (27). A Secretaria de Esportes de Irupi anunciou o início da competição, que promete emocionar os amantes do esporte.

A 1ª e 2ª divisão do Campeonato de Futsal, em Irupi, começam ao mesmo tempo. Portanto, teremos jogos das duas divisões, já a partir desta terça-feira (27). O Campeonato de Futsal será realizado na quadra da Escola Eny Leal Machado, em Santa Cruz, com entrada totalmente gratuita.

Terça-feira, 27/02:

Quarta-feira, 28/02:

Sexta-feira, 01/03:

