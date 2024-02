Jovem atacante do Nova Venécia acerta com equipe dos Emirados Árabes

Após conseguir destaque atuando pelo Nova Venécia, o atacante Weberty Cruz, de 20 anos, foi contratado pelo Al Bataeh, dos Emirados Árabes. O Nova Venécia é uma equipe do interior do Espírito Santo e tem como embaixador o também atacante Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra. Aliás, em 2023, o atacante foi o artilheiro da Copa Espírito Santo Sub-20 de 2023 e marcou 9 gols. Weberty falou sobre o acerto com a equipe dos Emirados Árabes e demonstrou gratidão ao Nova Venécia.

“É uma grande oportunidade para mim. O futebol nos Emirados Árabes tem crescido, eles têm investido em jovens jogadores e, quando surgiu a oportunidade, eu aceitei. Sou muito grato ao Nova Venécia por tudo que fizeram por mim, aos meus companheiros e todos do clube. Espero poder conquistar grandes coisas no Al Bataeh”, disse.

Aliás, Weberty Cruz assinou um contrato definitivo de 1 ano e 6 meses com o Al Bataeh. No acordo selado entre os clubes, o Nova Venécia manteve 30% dos direitos econômicos do jogador. Contudo, Alessandro Leite, empresário do atleta, comentou sobre a negociação e ida do jovem ao clube asiático.

“Os Emirados têm investido em jovens atletas e eles veem o mercado brasileiro com grande carinho. O contrato do Weberty com o Nova Venécia faltava três meses para terminar e chegamos a um acordo para deixar um percentual de uma futura venda para o clube. É uma ótima oportunidade, o Al Bataeh tem uma grande estrutura, disputa a Pro League e a nossa expectativa é que o Weberty possa ir muito bem lá”, encerrou.