Motociclista morre após se envolver em acidente grave em Vargem Alta

Um motociclista morreu após se envolver em uma batida entre um carro e uma moto na ES 375, rodovia que liga Vargem Alta a Iconha. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14h30 deste sábado (10).

A PM não informou a dinâmica do acidente, somente que o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do fato. Nenhum ocupante do carro ficou ferido.

O condutor do veículo, de 20 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

Leia também: Grave acidente provoca morte de advogada capixaba em rodovia

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser submetido a necropsia e posteriormente liberado para os familiares.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

“Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta”, encerrou a nota.