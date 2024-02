Jovem desaparece em rio de Castelo após fugir da PM

Um jovem de Castelo, sul do Espírito Santo, desapareceu no rio que corta a cidade, na tarde da última sexta-feira (16), após abordagem da Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência a polícia fazia patrulhamento do bairro Esplanada, quando avistou um rapaz e que de acordo com a PM tem envolvimento com o tráfico de drogas e ostenta frequentemente armas em suas redes sociais.

Ao avistar a polícia o rapaz não seguiu as ordens dos policiais e fugiu de bicicleta. O suspeito também atirou contra os militares, e depois jogou a arma usada no rio juntamente com uma bolsa. Mesmo ainda sob ordens de se entregar o rapaz se jogou no rio.

A PM acionou o Posto Avançado dos Bombeiros (PAB) de Castelo e a equipe de mergulho fizeram nas buscas até o anoitecer, mas devido à correnteza e falta de luminosidade, as buscas foram suspensas à noite e serão retomadas na manhã deste sábado (17).