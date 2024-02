Jovem é detido durante ‘rolezinho’ de bicicleta em Bom Jesus do Norte

Um jovem de 18 anos foi detido por policiais militares após ser visto dispensando drogas na noite desta sexta-feira (2), no bairro Silvano, em Bom Jesus do Norte.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi visto por militares jogando drogas no chão durante um ‘rolezinho’ de bicicleta.

No entanto, os policiais se aproximaram do jovem e encontraram, no chão, 18 pedras de crack e uma bucha de maconha.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.