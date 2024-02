Homem é morto a tiros dentro de bar em Cachoeiro

Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de um bar localizado na avenida Francisco Mardegan, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na noite da última sexta-feira (2).

A PM informou que a companheira da vítima relatou aos militares que estava no bar com o marido, quando dois suspeitos armados estacionaram um veículo na lateral do estabelecimento. Nisso, os suspeitos saíram do veículo e foram até o homem que estava sentado na cadeira e efetuaram os disparos.

Ainda, segundo a PM, com informações colhidas no local, a motivação do crime seria uma dívida que a vítima teria contraído na negociação de um veículo.

Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem não resistiu e morreu no local. Além disso, após o crime, os suspeitos fugiram e não foram localizados durante o atendimento da ocorrência.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.