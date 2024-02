Leandro Damião assina em definitivo e faz primeiro treino no Coritiba

O Coritiba já tem seu novo camisa 9 para a temporada. Leandro Damião assinou contrato nesta terça-feira (13) de carnaval e já foi a campo treinar com os novos companheiros. Contudo, o atacante chega para a vaga do Slimani, que rescindiu após 11 partidas para voltar à Europa.

“Agora, em definitivo. Leandro Damião é do Coxa. Seja bem-vindo, LD9”, anunciou o Coritiba. O atacante, anunciado como possível reforço na quinta-feira passada, realizou os exames médicos, foi aprovado e assinou o acordo para ser a estrela da equipe na missão de buscar o acesso na Série B.

Aliás, Leandro Damião, de 34 anos, é paranaense, e vai realizar o sonho de defender um clube do estado. Assim, ele volta do Japão, onde disputou as últimas cinco temporadas com o Kawasaki Frontale, pelo qual anotou 71 gols e ainda distribuiu 27 assistências.

Sobretudo, o Coritiba será o quinto clube brasileiro do atacante, que despontou bem no Internacional e ainda defendeu Cruzeiro, Santos e Flamengo. Também passou pela Espanha para vestir a camisa do Real Bétis, além de servir a seleção olímpica.

Aliás, no primeiro dia de atividades, Damião apenas realizou atividades físicas, para ficar em ritmo de jogo o mais rápido possível. Foram alguns trotes no gramado, além de diversos exercícios de alongamento.

O técnico Guto Ferreira também ganhou reforço para a defesa recentemente. Marcelo Benevenuto, que estava no Fortaleza, chegou para ser um dos alicerces do setor. Contudo, o clube anunciou sua contratação na sexta-feira e ele já foi relacionado para a partida desta quarta-feira, diante do Maringá,. Pelo Campeonato Paranaense.

Estadao Conteudo