Mãe encontra filho morto dentro da própria casa em Piúma

Um homem, de 36 anos, foi encontrado morto pela própria mãe dentro de casa na noite da última quarta-feira (31), no bairro Itaputanga, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava com cortes no rosto e na testa e a casa suja de sangue.

A PM informou que a mãe da vítima relatou que dias antes o filho tinha saído para a rua. Segundo ela, ele trabalhava fora e que não viu ele chegando em casa no dia. Ela, então, desconfiou da ausência do filho e foi até a casa dele no andar de cima. Neste momento, encontrou uma camisa suja de sangue no quintal.

Entretanto, quando ela chegou no imóvel, avistou que as portas e as janelas estavam abertas e que tinham manchas de sangue espalhadas pelos cômodos da casa. Nisso, ao olhar a porta do quarto, se deparou com a vítima morta sentada e sem roupa, encostada no guarda-roupa. A Perícia foi acionada.

A mulher afirmou que não ouviu nenhum barulho estranho e nem pedidos de socorro nos dias anteriores. Ela informou que o filho estava apresentando sinais de depressão e ultimamente consumia bastante bebida alcoólica.

A Perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou que segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.