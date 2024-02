Ambulância de hospital em Guaçuí é incendiada; paciente é suspeito do crime

Uma ambulância da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí foi incendiada na madrugada desta sexta-feira (2). Ela foi furtada no pátio do hospital e incendiada na rua do bairro Quincas Machado, no município. O suspeito do crime é um paciente de 30 anos, que tinha sido atendido durante a madrugada no hospital.

A PM informou que os militares foram acionados para atender a ocorrência do incêndio. Quando chegaram ao local, o fogo já tinha sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. Nenhum suspeito foi localizado.

Os militares seguiram até o hospital, e foram informados pelos funcionários que não viram quem teria colocado fogo na ambulância, que fica guardada nos fundos na unidade. No entanto, suspeitavam que teria sido um homem que tinha sido atendido pelo pronto socorro minutos antes.

Alguns materiais que estavam na ambulância ficaram espalhados no chão e foram recolhidos por funcionários do hospital. O veículo foi removido para o Pátio Credenciado do Detran|ES e ficará à disposição da Polícia Civil do município, que vai investigar o caso.

Na manhã desta sexta-feira (2), o suspeito foi detido próximo a um posto de combustíveis às margens da BR-482. Ele foi reconhecido por testemunhas e identificado nas imagens das câmeras de segurança. O homem foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre para providências.