Marcado! Jogo adiado entre Rio Branco FC e Real Noroeste tem nova data

A partida entre Rio Branco de Venda Nova e Real Noroeste, válido pela 2ª rodada do Capixabão 2024, foi adiado por conta das fortes chuvas no dia do jogo. Em seu Instagram oficial, a TVE publicou a nova data do confronto.

O jogo será no próximo sábado (10), às 15h, no estádio Olímpio Perim, e a partida será transmitida ao vivo pela TVE.

Com duas derrotas fora de casa, o Rio Branco empatou o último jogo, contra a Desportiva, em casa, e garantiu seu primeiro ponto na competição. Agora, o Polenteiro contará novamente com o apoio de sua torcida, para tentar vencer seu primeiro jogo no Campeonato Capixaba.

Leia também: Em jogo de seis gols, Rio Branco-VN e Desportiva empatam no Capixabão

Estagiário sob supervisão de Alissandra Mendes