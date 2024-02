Marcelo Santos alerta extremistas: “nunca vi dar passos maiores”

No encontro do Podemos, realizado neste sábado (17), o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, ressaltou a importância do diálogo no processo eleitoral deste ano e chamou atenção de políticos extremistas, dos campos de direita e esquerda, que ainda apostam nesse tipo de ideologia para chegar ao poder.

O encontro do Podemos, realizado na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, teve como marco o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) à Prefeitura da Cidade.

O encontro contou com a participação do deputado federal e presidente estadual do Podemos Gilson Daniel e lideranças de outras siglas como o deputado estadual Bruno Redende (União), o ex-prefeito de Cachoeiro e subsecretário de Estado do Trabalho, Carlos Casteglione (PT), o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi (Republicanos) e a presidente do PRD em Cachoeiro, Marcia Bezerra.