Mari Gonzalez homenageia ex-noivo em aniversário: ‘Nossa relação vai além’

A ex-BBB Mari Gonzalez compartilhou uma homenagem para seu ex-noivo, Jonas Sulzbach, nas redes sociais nesta quarta-feira (7). Os dois anunciaram que deram um “tempo” no relacionamento em outubro do ano passado.

Os influenciadores estavam juntos desde 2015 e noivos desde 2022. Internautas passaram a especular a separação após Mari e Jonas serem vistos em eventos diferentes, separados.

No ano passado, eles não admitiram um término, mas confirmaram que estavam vivendo momentos “individuais”. Porém, Jonas completou 38 anos nesta quarta e ganhou uma declaração da ex.

“Hoje o dia é dele, parabéns, Jonas Sulzbach! Só a gente sabe o quanto vibramos um pelo outro e sempre será assim, porque a nossa relação vai além!”, escreveu a ex-sister no Instagram.

“Desejo um novo ciclo lindo para você, muita saúde e conquistas. Estou aqui sempre, tá? Te amo demais! Seja feliz porque você merece”, concluiu.

Jonas ficou conhecido após participar do BBB em 2012. Posteriormente, em 2020, Mari também entrou para o elenco Camarote do reality show.

Estadao Conteudo

