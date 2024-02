Matrículas abertas para cursos gratuitos de idiomas no ES

Começou nesta quarta-feira (28) e segue até o dia 08 de março o período de matrículas para cursos gratuitos de idiomas, para os alunos selecionados no Processo Seletivo do Centro Estadual de Idiomas (CEI) 2024. Que farão, gratuitamente, cursos de Inglês e Espanhol em algum dos CEIs, localizados em diferentes municípios do Estado. A divulgação dos alunos selecionados foi feita pela Secretaria da Educação (Sedu) nessa terça-feira (27) e está disponível no site https://selecaoaluno.es.gov.br/idiomas

Para efetuar a matrícula, o aluno deve estar atento aos documentos necessários e descritos no edital Nº 06/2024. Documento de identificação oficial como RG, CNH etc., além de comprovante de residência. Lembrando que as matrículas são realizadas de forma presencial nos CEIs.

A seleção, regulamentada pelo Edital Sedu Nº 06/2024, ofertou vagas para cursos gratuitos de Inglês e Espanhol aos estudantes matriculados na 1ª ou na 2ª série do Ensino Médio da Rede Estadual de ensino.

Confira AQUI a lista completa com a localização dos Centros Estaduais de Idiomas. Mais informações: 27 3636 7850