Médica vascular dá dicas para não sofrer com dor nas pernas

Depois de dançar e sambar muito no Carnaval, a pergunta que não quer calar é: “como ficam as dores nas pernas depois de tantas horas em pé?”. Quando se fala em saúde das pernas, a dra. Karen Utsunomia, cirurgiã vascular da Prime Care Medical Complex e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, diz que as pessoas que já têm algum problema circulatório podem ter mais sintomas de dor, cansaço nas pernas e inchaços nessa época, porque ficam mais tempo se movimentando. Mas, a dança e o movimento, por outro lado, estimulam a circulação e evitam as dores nos membros inferiores.

Homens x Mulheres – Quando se fala em predisposição a ter mais dores nas pernas, as mulheres ganham, já que a prevalência de quadros de varizes e vasinhos é maior no sexo feminino. “O ideal é que quem já tem esses sintomas faça uso de meias elásticas para ajudar no controle da dor e do inchaço”, revela dra. Karen.

Para quem usou saltos muito altos ou rasteirinhas nos últimos dias, isto pode ter atrapalhado o funcionamento adequado da musculatura da panturrilha, que é a principal responsável pelo retorno do sangue ao coração. “Pode ter provocado piora da circulação, o que explica as dores nas pernas”, comenta.

Dicas para evitar dor nas pernas

1. Antes de sair de casa, faça uma alimentação balanceada e rica em antioxidantes como frutas, legumes, verduras, sementes e grãos, e fibras como agrião, alface, abóbora, brócolis, batata-doce, rúcula, entre outros.

2. Mantenha-se hidratado ingerindo bastante água para manter a circulação fluindo adequadamente pelo corpo.

3. Evite ficar muito tempo parado. Acredite, isto será péssimo para as suas pernas!

4. Faça períodos de elevação das pernas. Isto pode ajudar a trazer alívio.

5. Prefira os sapatos confortáveis.

“E se, depois destas dicas, ainda sentir incômodo como inchaços ou surgirem manchas, é recomendado procurar um especialista vascular para fazer uma investigação mais detalhada”, finaliza.

