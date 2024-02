Médico que morreu afogado será sepultado nesta quarta (14) em Cachoeiro

O corpo do médico cachoeirense Gedião César Seraphim, que morreu afogado na tarde desta terça-feira (13), na Lagoa do Siri, em Marataízes, será sepultado nesta quarta-feira (14), em Cachoeiro.

O velório será realizado a partir das 7h30 na Primeira Igreja Presbiteriana, localizada na Rua Moreira. Em seguida, por volta do meio dia, o gastroenterologista será sepultado no cemitério municipal de Cachoeiro, no bairro Coronel Borges.

Dr. Gedião tinha 72 anos de idade e sua morte trágica causou muita comoção em Cachoeiro. Por meio das redes sociais, o Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, emitiu uma nota de pesar lamentando o ocorrido. “É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do querido Dr. Gedião Seraphim. Médico muito respeitado em Cachoeiro, me ligou recentemente para apresentar um projeto na área da Saúde. Infelizmente não deu tempo. Que Deus conforte o coração da família e amigos nesse momento de dor. Os meus mais profundos sentimentos”.

A Câmara Municipal de Cachoeiro também emitiu um comunicado. “A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim lamenta, com imenso pesar, o falecimento do médico Gedião Cesar Seraphim, por esta Casa homenageado como Cachoeirense Presente Número 1 de 2016. Apresentamos nossos pêsames à família e à grande legião de amigos que choram essa partida precoce e repentina, aos quais nos juntamos para prestar honras à memória de Doutor Gedião e ao seu legado de amor ao próximo, à profissão e a Cachoeiro”.

Médico se afogou na Lagoa do Siri

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, Dr. Gedião estava nadando com a neta na Lagoa do Siri e, ao salvá-la, acabou submergindo e desaparecendo, não conseguindo voltar à superfície. O corpo foi encontrado após cerca de uma hora de buscas.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Foto: Divulgação