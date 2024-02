Menina é atacada por enxame de abelhas após acidente de carro no ES

A menina Alice, de apenas 9 anos, foi picada por um enxame de abelhas após sofrer acidente de carro no final da tarde do último domingo (11), na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. No veículo estavam a criança, juntamente com o bisavô, de 96 anos e o motorista, de 77 anos.

A Polícia Militar informou que o veículo seguia na rodovia, momento em que o condutor perdeu o controle da direção e caiu de uma ribanceira de aproximadamente 15m de altura.

Os militares foram acionados e no local, localizaram a pequena Alice sentada às margens da rodovia se debatendo desesperada sob o ataque de um enxame de abelhas.

Imediatamente, a criança foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. O bisavô da Alice também foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Já o condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

O corpo do motorista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Nas redes sociais, a mãe da menina agradeceu as mensagens e orações e atualizou o estado de saúde da filha. “Passando para agradecer as inúmeras mensagens de carinho e orações… A Alice dormiu bem, já se alimentou hoje, fizeram alguns exames de sangue no qual tiveram pequenas alterações devido as toxinas das abelhas, mas dentro do esperado, ela está evoluindo bem! Alice está ansiosa para ir para casa… Continuem orando…”.