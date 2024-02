Jovem de Minas Gerais morre após saltar de parapente em Castelo

Um jovem de 23 anos morreu na tarde desta terça-feira (13), após sofrer um acidente de parapente em Castelo. Identificado como Caio Oliveira, o rapaz teria perdido o controle após saltar da rampa de Ubá e caiu na localidade de Fazenda da Prata.

A vítima era da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, e estava com um grupo de amigos que vieram praticar o esporte na cidade Sul Capixaba. Era a primeira vez que o jovem visitava a rampa de Ubá.

Uma equipe do Samu foi acionada, esteve no local e constatou a morte do rapaz.

A Associação de Voo Livre de Castelo- Termal divulgou uma nota de pesar, lamentando o falecimento do piloto. “É com imenso pesar que a Associação de Voo Livre de Castelo – Termal, informa o falecimento do piloto visitante de Leopoldina – MG, Caio Oliveira, ocorrido na tarde desta terça feira (13/02). O piloto iniciante executou uma manobra, sob responsabilidade do seu instrutor e, infelizmente, perdeu o controle do seu equipamento. Nos solidarizamos com os familiares e amigos do jovem piloto por esta perda irreparável”.⠀